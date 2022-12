Achterkleinzoon schenkt bijzondere familiekroniek met brieven aan stadsarchief. “Het was fijn om al zoekend mijn overgrootvader Elie en zijn gezin, beter te leren kennen”

De overgrootouders van Erik Vanderveken beleefden honderd jaar geleden woelige jaren in het gebombardeerde Diksmuide. Elie Vercruysse hield heel wat documenten en kranten bij en schreef in die tijd een pak brieven. De briefwisseling is een letterlijke weergave van het dagelijks leven in hun vluchtoord Engeland waar ze tussen 1915 en 1918 verbleven, de terugkeer naar België en de wederopbouw van Diksmuide tussen 1919 en 1928. Dichter bij de feiten kom je niet. Elie hield immers alle documenten en transacties nauwgezet bij. Achterkleinzoon en graficus Erik Vanderveken, die momenteel in Antwerpen woont, ging ermee aan de slag en bundelde alles tot het boek ‘Elie Vercruysse: ver en dichtbij’.

Quote Dit houdt alle herinnerin­gen tastbaar, want er verdwijnt te veel waardevols in de digitale hutsepot vandaag de dag. Erik Vanderveken

In 1914 woonde het gezin Vercruysse-Vandenbussche in de Wilgendijk in Diksmuide, waar Elie kolenhandelaar was. In oktober 1914 nam het gezin vanuit Diksmuide de vlucht voor het oorlogsgeweld. Na kortstondige tussenstops in Veurne en Boulogne vertrokken ze, zoals heel wat Diksmuidelingen toen, in 1915 naar Engeland. Samen met andere streekgenoten bouwden ze er een sociaal en cultureel leven op. In 1919 vestigde het gezin zich in Brugge. Elie zocht werk in de wederopbouw van onze stad. Tot 1924 was hij bediende bij de bouwonderneming Societé Anonyme Belge d’Entreprises in Diksmuide.

Archief

“Het is een universeel verhaal van miserie maar ook van veerkracht. Het doet ons ook nadenken over de zorg waarmee alles bijgehouden werd. In deze digitale wereld bewaren we zoveel en zo weinig, welke verhalen zullen onze achterkleinkinderen kunnen schrijven?”, reageert schepen Katleen Winne.

Erik stond er op om het eerste exemplaar van het boek aan te bieden aan de stad Diksmuide. Het werk wordt toegevoegd aan het archiefbestand van zijn overgrootouders. Zoon Albert Vercruysse schonk immers in 1998 al het archief van zijn ouders Elie Vercruysse (1878–1966) en Hélèna Vandenbussche (1880–1941). Daar worden nu ook 284 brieven en documenten aan toegevoegd die gedigitaliseerd werden door Erik. De brieven werden geïnventariseerd, uitgetypt en in hun historische context geplaatst. “Dit archiefbestand is enorm van belang voor de stad Diksmuide en omvat een uitgebreide correspondentie van het gezin Vercruysse-Vandenbussche met diverse personen, familieleden en overheidsinstanties tijdens de oorlogs- en de wederopbouwjaren”, vertelt stadsarchivaris Chris Vandewalle.

Familieverhaal bewaren

“Het was veel werk”, zegt Erik nog. “Maar het was erg fijn om al zoekend het verleden, en vooral overgrootvader Elie en zijn gezin, postuum veel beter te leren kennen. Het boek is gaandeweg gegroeid naar een echte familiekroniek en geen saai naslagwerk. Dit houdt alle herinneringen tastbaar, want er verdwijnt te veel waardevols in de digitale hutsepot vandaag de dag. Dit is mijn besef geweest de afgelopen jaren. In onze familie zijn we het er allemaal over eens: niets van dit alles mag zomaar verloren gaan, of bij de familie onbekend blijven. Want de tijd raast door, en ergens willen we het grotere familieverhaal toch verder vertellen. Generatie op generatie”, zegt Vanderveken.

Het boek over Elie Vercruysse wordt maar op 100 exemplaren gedrukt en komt dus niet in de handel, maar blijft als ‘kroniek’ verder bestaan bij de nakomelingen van Elie en Hélèna. Op aanvraag is het archief en het boek te consulteren in het stadsarchief.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.