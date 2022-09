95ste Ijzerbedevaart herdenkt slachtoffers oorlog en geweld en pleit voor een hechte Vlaamse gemeenschap

Tijdens de bedevaart werd de toekomst van Vlaanderen besproken, maar ook de oorlog in Oekraïne en hoe we op vandaag de woorden ‘Nooit meer oorlog’ kunnen waarmaken. Daarnaast werd met de theatervoorstelling van Kathelijne Vervarcke de spot gezet op frontsoldaat Renaat De Rudder die streefde voor de Vlaamse zaak in een tijd toen Frans de voertaal was in het leger. Johan Velghe, ondervoorzitter vzw Aan de IJzer, vroeg zich af waarom fierheid uitblijft bij de modale Vlaming. “Waarom wordt je uitgescholden bij de geringste uiting van Vlaamsgezindheid? Wij kiezen hier op deze historische site voor Vlaanderen van vooruitgang en waardering voor iedereen. Van een volkstoeloop voor deze boodschap gewagen we niet meer, maar het is niet omdat er geen massale 1-meistoeten meer door de straten trekken dat sociale eisen prularia van de geschiedenis werden. Het is niet omdat niet langer 10.000den mensen naar Diksmuide komen afzakken dat het lange verhaal van Vlaamse ontvoogding vervangen moet worden door een anoniem Flanders.” Er werd verder nog gepleit voor een hechte Vlaamse gemeenschap en politici werd opgeroepen om te stoppen met politieke spelletjes en werk te maken van belangrijke thema’s als armoedebestrijding, beter pensioenen en betere verkeersveiligheid. “Enkel zo kan ervoor gezorgd worden dat de Vlaming niet nog meer bang en boos is”, zegt voorzitter Paul De Belder.