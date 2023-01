946 bommen, granaten en andere munitie uit woning gehaald... maar oorlogsverzamelaar weet na 1,5 jaar nog steeds niet of hij ze mag houden

Bezorgde buurtbewoner

In juni 2021 kreeg de politie een tip binnen van een bezorgde buurtbewoner in de Houtlandstraat in Vladslo, vlak bij de grens met Leke. Samen met ontmijningsdienst DOVO gingen ze de woning van Johan Jonckheere binnen. De hulpdiensten troffen er een enorme hoeveelheid oorlogswapens aan. Alles samen werden maar liefst 946 stuks in beslag genomen, ‘omdat ze mogelijk gevaarlijk zijn’.

Het voorbije jaar werd de zaak diverse keren uitgesteld. Dat was dinsdag opnieuw het geval. Want intussen is het nog altijd niet duidelijk of het om verboden wapens gaat of niet. Een visueel onderzoek bij DOVO leverde niets op, waardoor de rechtbank nu bekijkt of er een wapendeskundige moet aangesteld worden. Op 14 februari komt de zaak opnieuw voor de rechtbank, waarna het wellicht nog maanden zal duren vooraleer er een definitieve uitspraak komt. “Het duurt allemaal lang, maar ik heb liever dat ze een grondig onderzoek doen dan mijn collectie zomaar te vernietigen”, vertelde Johan daar dinsdag zelf over.