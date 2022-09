500 ton slib afgevoerd in sportpark De Pluimen

De wadi’s en de vijver op de sportsite De Pluimen zaten vol slib. Door de aanleg van onder andere een tweede kunstgrasplein, de tennishal, … stroomt er meer water naar de wadi’s. “We planden een onderhoud in en zorgden ervoor dat het slib in de wadi’s en de vijver werd gebaggerd zodat het sportpark met een maximale capaciteit het najaar kan ingaan, zo kan het water beter gebufferd worden en kan het op die manier maximaal infiltreren in de grond. Alle wadi’s van de parking, tennis, … lopen over in de hoofdwadi aan de Tuinwijk. Als deze helemaal verzadigd is, dan pas loopt het water over naar de riool”, vertellen schepenen Marc De Keyrel en Marc Deprez. De totale hoeveelheid slib dat werd afgevoerd komt op 483.920 kg, of afgerond 500 ton. Dit komt overeen met ongeveer 33 vrachtwagens. Door het verwijderen van het slib komt er een extra buffercapaciteit van 294 m³, ofwel bijna 300.000 liter water. De werken werden uitgevoerd in drie fases tussen eind augustus en eind september, dit is de meest geschikte periode voor de aanwezige dieren en houdt ook rekening met het broedseizoen van de salamander en andere aanwezige dieren. De werken kostten 25.255,46 euro.