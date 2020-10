40 jaar na zijn overwinning in de Ronde van Vlaanderen opent Michel Pollentier een vernieuwde fietsroute die naar hem genoemd is

Zelf omschrijft Pollentier de overwinning in de Ronde van Vlaanderen als zijn mooiste. “Als Vlaming die wedstrijd winnen is het mooiste wat er is”, glundert Michel nog steeds. “Ik kan me die dag nog zo voor de geest halen. We waren met drie op de Muur van Geraardsbergen. Na een demarrage op de Bosberg waren we nog met twee maar ik liet bewust de derde dichterbij komen. Een strategische zet die me de overwinning heeft opgeleverd. Vandaag volg ik de Ronde vanuit mijn zetel, dat heeft niets met corona te maken. Ik zie zo’n wedstrijd liever op televisie. Ik gok op een overwinning voor Bennoot.”

Kindvriendelijke route

Vier jaar terug stelde Diksmuide de Michel Pollentierfietsroute voor van 62 kilometer. Die start in Keiem en kronkelt door Diksmuide, Veurne, Koksijde, Nieuwpoort, Middelkerke en Koekelare. Het was een cadeau voor de 65ste verjaardag van Pollentier. Vandaag heeft Diksmuide opnieuw een verrassing in petto voor de gewezen wielrenner omdat hij precies 40 jaar terug de Ronde van Vlaanderen won. De verkorte lus is 33 kilometer en op maat van gezinnen of zij die liever een kortere route fietsen. Voor grootouders is het een ideaal moment om tijdens het rijden tegen hun kinderen te vertellen over de wielerprestaties van Michel Pollentier. In 1977 won hij onder meer de Ronde van Italië gevolgd door de titel van ‘Belgisch sportman van het jaar’. Twee jaar na elkaar wist hij de Belgische titel te veroveren. Een ander hoogtepunt was het dragen van de bolletjestrui gedurende vijf dagen tijdens de Ronde van Frankrijk eind de jaren zeventig. De kortere omloop van de Michel Pollentierroute is uitgetekend op Diksmuids grondgebied. Bij het ontmoetingscentrum De Kring staat een nieuwe informatiebord met beide routes. De qr-code kan je inscannen en zo heb je het traject binnen handbereik.