Zwembad De Warande deelt prijzen uit rond Valentijn

Limburg Sneeuw blijft met bakken uit de lucht vallen in Limburg: “Ik verwacht ook vanavond nog grote hinder”

De sneeuw in ons land zorgt niet alleen voor mooie taferelen en speelplezier. In Limburg blijft het al de hele dag sneeuwen en dat veroorzaakt de nodige ellende. Ook het openbaar vervoer ondervindt problemen. Zo reden de bussen van De Lijn enkele uren niet meer, maar intussen opnieuw wel. De voetbalwedstrijd van Jong Genk is uitgesteld door de sneeuw. Op verschillende plaatsen in de provincie is het vanavond aanschuiven geblazen met de wagen door de gladde wegen.

20 januari