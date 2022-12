Zonweringproducent Harol uitgeroepen tot miK-Klimaatambassadeur 2022: “De energiecrisis maakt de nood om zuinig te zijn met energie nog acuter”

Aarschot BuildUp trekt gebouwen in 24 uur letterlijk een klimaatjas aan: “We maken het hele huis energiebe­spa­ren­der, en de bewoners hoeven niet eens buiten te komen”

In Europa moeten 43 miljoen woningen een energetische renovatie (alles wat met energie-opwekkers te maken heeft, zoals de verwarming) ondergaan om ons continent tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Een gigantische opdracht. Hier heeft het Aarschotse BuildUp een oplossing op gevonden: voor nieuwbouw en renovatie worden bouwelementen (wanden, vloeren en daken) vooraf al in elkaar gestoken in de fabriek. In 24 uur worden ze dan over een bestaand gebouw geschoven. Een baanbrekende methode, die wel eens een groot verschil zou kunnen maken.

