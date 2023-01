Zondag 5 februari opnieuw Repair Café Diest

Tessenderlo Zoutzuur­lek in Tessender­lo is gedicht, buurtbewo­ners mogen opnieuw naar buiten

Bij chemisch bedrijf Vynova in Tessenderlo is maandagochtend een chemische stof ontsnapt. Uit voorzorg vroeg de brandweer aan alle buurtbewoners van het industriegebied Geenrode om hun ramen en deuren gesloten te houden en binnen te blijven. Intussen is het gaslek gedicht en zijn alle voorzorgsmaatregelen opgeheven.

15:00