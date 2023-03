Zomeruurregeling van kracht op het recyclagepark.

"Wie heeft mijn vader vermoord?” Dochter Shari ging zelf zoeken naar moordenaar van haar vader. Nu heropent parket na 20 jaar dossier wurgmoord

17 november 2002. Het levenloze lichaam van Freddy Putseys (42) wordt aangetroffen in zijn woning in Zichem. Door de pillen en drank die naast hem worden gevonden, denken de speurders eerst aan een wanhoopsdaad. Na enkele dagen onderzoek blijkt Freddy gewurgd te zijn en moet de moordenaar uit zijn directe omgeving komen. “Daardoor vertrouw ik eigenlijk nog steeds niemand hier”, vertelt dochter Shari, die destijds nog maar een kind van 10 jaar oud was en nu met nieuwe inzichten naar de speurders stapte. Want niet alle sporen blijken uitgewist te zijn.