Zomerkermis Diest dit jaar op twee locaties

DiestVan 8 tot 18 juli 2022 kan je in Diest opnieuw naar de Zomerkermis. De kermis gaat dit jaar door in het centrum van Diest - op en rond de Grote Markt en de Kaai - én op de site van Den Amer (CC Diest). Voor het eerst op twee locaties.

“Op vraag van de foorkramers breiden we de zomerkermis verder uit naar de site van Den Amer. Daar krijgen de grotere attracties een plaats, denk maar aan de Lambada en de metershoge glijbaan. Zo blijven we de Diestse kermis vernieuwen en zorgen we voor extra veel foorplezier, zowel in het centrum als aan Den Amer”, vertelt schepen van Toegankelijkheid en Lokale economie Maurits Vande Reyde (Open Diest).

Familiedag en verhoogde toegankelijkheid

Woensdag 13 juli staat volledig in het teken van families. Alle gezinnen kunnen vanaf 11 uur al aan verlaagde prijzen genieten van de Zomerkermis en de stad voorziet extra (kinder)animatie met onder andere steltenlopers, glittertattoos enz.

Op maandag 18 juli sluit Diest de Zomerkermis af met een prikkelarme dag. Die werd vorig jaar in het leven geroepen om ook kinderen en volwassenen met een handicap of gedragsstoornis een leuke en onbezorgde dag op de kermis te bezorgen. Geluid, lichteffecten en andere omgevingsfactoren worden dan beperkt tot een minimum. Er is ook extra aandacht om mensen met een handicap langzaam en veilig op de attracties te laten gaan.

“De prikkelarme dag kwam er op vraag van meerdere ouders en was in 2021 een groot succes”, vult Vande Reyde aan. “Voor kinderen en volwassenen met bijvoorbeeld autisme of een fysieke handicap is het niet vanzelfsprekend om de kermis te bezoeken. Zij hebben nood aan een voorspelbare omgeving. Daarom maken we samen met de kermiskramers een paar aanpassingen die het aantal prikkels sterk doet afnemen. Uiteraard is op deze dag iedereen welkom.”

Kermis Diest.

Hagelandmarkt verhuist naar Koning Albertstraat

Op woensdag 13 juli 2022 verhuizen de Hagelandmarktkramers van de Grote Markt en de Kaai naar de Koning Albertstraat. Ze maken voor één keer plaats voor de Zomerkermis. Rap naar de markt en rap in de rups, eendjes vissen en visjes kopen, verse aardbeien grijpen of een kleurrijke knuffel ... Dat kan je de 13e perfect combineren!

Schaffen Kermis

Van zaterdag 23 tot en met maandag 25 juli is er ook kermis in Schaffen. Op het Sint-Hubertusplein en de Pastorijstraat is de kermis elke dag open van 14 tot 21 uur.

Praktisch

De kramen van de Zomerkermis in Diest openen op vrijdagavond 8 juli om 17 uur. Tot en met 18 juli openen ze dagelijks vanaf 14 uur, op woensdag 13 juli al vanaf 11 uur.

Meer info vind je op www.diest.be/zomerkermis.

