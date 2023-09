Zilver en brons op Europees Kampioenschap voor Taekwondo Keumgang uit Diest

Streekwan­de­ling Assent, eindeloze vergezich­ten

Verken het Hageland onder leiding van een ervaren Hagelandgids. Onze ambassadeurs nemen je op sleeptouw in de twintig Hagelandse gemeenten. Op 13 september zal met Assent ontdekken. De wandeling start om 14 uur en duurt ongeveer twee en een half uur. Draag ook best aangepast stevig schoeisel, want veld- en boswegeltjes kunnen soms modderig zijn.