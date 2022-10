“Zeven agenten van politiezone Demerdal gebruiken en verkopen drugs”: parket opent onderzoek

Diest / Scherpenheuvel-ZichemHet parket van Leuven voert een onderzoek naar zeven agenten van de politiezone Demerdal (Diest en Scherpenheuvel-Zichem). De agenten zouden drugs, waaronder cocaïne, gebruiken en verkopen. Dat is 'VTM NIEUWS’ te weten gekomen. Het Leuvense parket bevestigt dat er een onderzoek loopt. Voorlopig is nog geen van de betrokken agenten geschorst.

Al sinds eind augustus, begin september gonst het van de geruchten binnen de politiezone Demerdal. Sommige agenten zouden zich bezondigen aan drugsfeiten. En dat kwam uiteindelijk ook het parket ter ore. “We hebben recent info gekregen over agenten die betrokken zouden zijn met inbreuken op de drugwetgeving”, zegt perswoordvoerder Julie Plevoets van het Leuvense parket.

Volledig scherm Het parket onderzoekt of agenten betrokken zijn bij drugsfeiten. © Bollen

Onderzoek lopende

Volgens verschillende bronnen zou het gaan om zeven agenten. Ze zouden verdacht worden van zowel het gebruiken als het dealen van drugs. Maar die details wil het parket niet bevestigen. Al loopt er wel een opsporingsonderzoek. Dat is een onderzoek om na te gaan of er effectief strafbare feiten zijn gepleegd. Dit gebeurt onder leiding van het parket zelf en niet door een onderzoeksrechter. Die laatste voert het onderzoek als er strafbare feiten gepleegd zijn. Of het gaat over gebruik of handel en om hoeveel agenten het gaat, wil het parket voorlopig niet kwijt. “Gelet op het belang van het onderzoek en de rechten van de verdediging gaan we hier niet verder op in”, klinkt het bij het parket Leuven.

Ook de korpschef wil niet op de zaak reageren. Hij laat wel weten dat er nog geen enkele agent geschorst is, maar er kan nog een tuchtonderzoek volgen. Daarvoor is het wachten op een officieel bericht van het parket, zegt de burgemeester van Diest, die ook voorzitter is van het politiecollege.

“Onrust binnen het korps”

“Iedereen houdt hier de lippen stijf op elkaar”, stelt ‘VTM NIEUWS’-journaliste Greet Henderix. “Niemand wil er graag over spreken. Of het gaat om gebruik in de privésfeer of op de werkvloer is voorlopig ook onduidelijk. De zaak zorgt wel voor onrust binnen het korps. Er worden namen genoemd, maar zij beweren stellig er niets mee te maken te hebben. Wie meer uitleg gaat vragen bij de korpsleiding, krijgt die niet.”

Of drugsgebruik en -verkoop bij de politie vaker voorkomt? “Nog niet zo lang geleden was er het verhaal rond het cocaïnegebruik van Antwerpen. Als er meer drugs gebruikt wordt in de maatschappij, is dat natuurlijk ook bij de politie zo, merken de bonden op. In de voorbije jaren is er sprake van zo'n vier dossiers per jaar, dat cijfer blijft redelijk standvastig.”

