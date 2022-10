Zes inbraken op drie dagen

De politie werd afgelopen vrijdag in kennis gesteld van een inbraak in een woning gelegen in de Eduard Robeynslaan in Diest. De dader(s) konden de woning betreden door braak te plegen op een vensterraam. De feiten moeten gebeurd zijn tussen 17 en 20 uur aangezien de bewoners slechts kort hun woning hadden verlaten.

Diezelfde avond omstreeks 22 uur werden de agenten in kennis gesteld van een inbraak in een woning gelegen Ter Elzen in Scherpenheuvel – Zichem. De daders beschadigden de achterdeur om alzo de woning te betreden.

Bewoners merkten zaterdag rond 10 uur een inbraak op in hun woning gelegen in de Pater R. Van De Wouwerstraat in Scherpenheuvel-Zichem. De daders poogden eerst via de voordeur toegang te krijgen tot de woning, maar dit mislukte. Daarna pleegden ze braak op de achterdeur van de woning. Vermoedelijk werd er niets gestolen. Het bepalen van het exacte tijdstip van de feiten maakt nog deel uit van het onderzoek. Het betrof immers een leegstaande woning.

Later die dag, omstreeks 16 uur werd nog een melding gemaakt van een poging tot inbraak in een woning gelegen in de Pater R. Van De Wouwerstraat in Scherpenheuvel-Zichem. De dieven pleegden braak op een raam, maar slaagden er niet in de woning te betreden.

Die avond rond 20 uur werden de politie in kennis gesteld van een mogelijke inbraak in werfcontainers op de werf van het AZ Diest, gelegen aan de Verversgracht in Diest. Er werden ter plaatse drie verdachten aangetroffen. Deze drie verdachten met Roemeense nationaliteit werden gearresteerd.

Zondagnamiddag omstreeks 17.30 uur kreeg politie melding van een nieuwe inbraak in een woning gelegen Ter Elzen in Scherpenheuvel – Zichem. De dieven beschadigden de achterdeur om alzo de woning te betreden. De eigenaar van de woning was enkele dagen met vakantie geweest.

