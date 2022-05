Zes cannabistelers riskeren drie jaar cel: “Er werd vijf à zes keer geoogst”

Op 19 december 2019 viel de politie binnen in de villa in de Veken Blokstraat in Diest. Verspreid over twee ruimtes werden 1.864 cannabisplantjes ontdekt, waarvan iets meer dan de helft volgroeid was en een dag later zou geoogst worden. Het was de ex-vriendin van David P. die de politie op het spoor had gezet van de telers na het einde van hun relatie. De bende huurde de villa sinds 16 oktober 2018, op naam van beklaagde Timmy W., die in die periode in het huis woonde en het huurde voor 4.800 euro per maand. Samen met medebeklaagde Filip P. en ‘technisch adviseur’ Petrus K. zou hij het gebouw uitgekozen en gekeurd hebben. In de tuin van de ruime villa stond ook een loods, die ideaal was voor het verbouwen van cannabis. Om de plantages te installeren, werden de gebouwen grondig verbouwd. Volgens de eigenaar werden er vernielingen aangebracht. De verhuurder schatte de herstel kosten op 92.000 euro. Fluvius wil zo’n 228.000 euro recupereren voor de afgetapte elektriciteit. Er werd een verbeurdverklaring van 460.000 euro gevorderd. Vonnis is er 13 juni.