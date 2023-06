Workshop babymassage op 22 juni

Biblio­theek komt met aanbod op maat van leerkrach­ten: “Een goede connectie tussen de bib en de leerkrach­ten is cruciaal”

In de nieuwe infobrochure ‘Bibliotheek Beringen en het secundair onderwijs’, heeft de Beringse bibliotheek alle informatie voor leerkrachten van het secundair onderwijs gebundeld. Van naschoolse vormingen, boekenpakketten en een speciaal bibabonnement voor lesgevers: “via deze brochure informeren we leerkrachten over hoe de bib hen kan ondersteunen in hun lesopdracht!”