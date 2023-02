Wist jij deze 9 dingen al over de Diestse Citadel? “Ooit kwam er een nazi-commandant over de vloer, en die ging niet zomaar weer buiten”

Ham Vrouw (25) in levensge­vaar na aanrijding op Klooster­dries

Een 25-jarige vrouw is donderdagavond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval in Ham. Dat bevestigt de lokale politie. De voetgangster liep op Kloosterdries in Ham toen een auto de straat insloeg. De autobestuurder diende de eerste zorgen toe en contacteerde de hulpdiensten. Intussen is de toestand van het slachtoffer stabiel, maar is ze nog niet buiten levensgevaar.

10 februari