Winnares Think Pink Duck Race neemt gouden eendje ter waarde van 5.000 euro in ontvangst

Strijd tegen borstkanker

“We zijn enorm trots op dit geweldige evenement van Think Pink Europe dat in Diest voor de allereerste keer plaatsvond. De race heeft enorm veel opgebracht voor de belangrijke strijd tegen borstkanker en we willen alle mensen die een eendje adopteerden nogmaals uitdrukkelijk bedanken”, vertelt schepen van Welzijn Monique De Dobbeleer (DDS). “Winnares Elke nu ook in Diest mogen ontvangen om haar prijs persoonlijk te overhandigen, is de kers op de taart.” Vandaag kwam Elke vanuit haar woonplaats in Frankrijk helemaal naar Diest om haar gouden eendje in ontvangst te nemen.