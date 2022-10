Werken Stationsplein en Turnhoutsebaan tot juli 2023: “We gaan voor een groot deel ontharden en ingroenen, zodat het een beleefplein kan worden”

DiestNu de fietsenparking en het nieuwe busstation operationeel zijn, breekt er een nieuwe fase aan in de vernieuwing van de stationsomgeving: de heraanleg van het stationsplein en het tweede deel van de Turnhoutsebaan. Daardoor is er vanaf maandag 7 november geen plaatselijk verkeer mogelijk via de Antwerpsestraat. De werken duren tot juli 2023.

Tijdens de zomervakantie zijn de werken aan de riolering van de Turnhoutsebaan gestart. In samenwerking met de stad Diest voert Aquafin er vernieuwingswerken uit. Het legt een gescheiden stelsel aan, waarbij afvalwater en regenwater apart afgevoerd worden. Aansluitend vernieuwen ze nu het ganse wegdek en het stationsplein. “Nu het nieuwe busstation in gebruik is, starten we met de heraanleg van het stationsplein. Dat gaan we voor een groot deel ontharden en ingroenen, zodat het een echt beleefplein kan worden,” vertelt schepen van Openbare Werken Bart Stals (DDS).

Geen plaatselijk verkeer via Antwerpsestraat

De werken aan de Turnhoutsebaan en het stationsplein duren tot aan het bouwverlof in juli 2023. Gelijktijdig wordt er ook archeologisch onderzoek uitgevoerd. Daardoor zijn zowel het stationsplein als de parking Zwartebeekplein en een deel van de Turnhoutsebaan tijdens de werken niet bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer.

“De gebruikers van het openbaar vervoer enerzijds, bewoners-bezoekers en klanten van de handelaars anderzijds trachten we maximaal te geleiden in deze fase van de werken, die zonder twijfel de meeste hinder veroorzaakt. Maar de omvorming van misschien wel het meest grauwe plein van onze stad naar een moderne belevingsomgeving vraagt deze inspanning. Ook de voetgangers - vanaf de verschillende Kiss-and-ride-plaatsen in de omgeving - en de vele fietsers trachten we zo veilig mogelijk naar het station te leiden,” benadrukt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest).

Volledig scherm Vernieuwing stationsplein. © Stad Diest

Gewijzigd verkeer tot juli 2023

Gemotoriseerd verkeer vanuit Molenstede, Schaffen en Deurne volgt de omleiding via de Fort Leopoldlaan, naar de Citadellaan (keren aan de rotonde) en zo terug richting Turnhoutsebaan om de grote stationsparking, het nieuwe busstation en de handelaars in de buurt te bereiken.

Gemotoriseerd verkeer vanuit Webbekom (en Kaggevinne) volgt de signalisatieborden van aan de rotonde Hasseltsepoort, via de Leuvensepoort richting rotonde Citadellaan en zo verder naar de stationsparking, het nieuwe busstation en de handelaars in de buurt.

Voor voetgangers is er een omleiding voorzien naar het stationsgebouw vanaf de regenboogbrug. Voor fietsers die via de Fabrieksstraat het station willen bereiken, geldt er een omleiding via de Schaluinstraat, Nijverheidslaan, Weerstandsplein, Antwerpsestraat. Daar volg je de signalisatie richting fietsenparking en perrons.

Kiss-and-ride stationsparking

Pendelaars afzetten of ophalen kan op de stationsparking via de omleiding. Er zijn geen plaatsen voorbehouden; wacht in je auto om je passagier af te zetten of op te halen.

Kiss-and-ride Antwerpsestraat

Pendelaars afzetten of ophalen kan op een van de 5 voorziene parkeerplaatsen aan de Antwerpsestraat, tegenover het schoolgebouw van De Prins.

Mindervalideplaatsen voorbehouden op stationsparking

Voor mensen met een handicap voorziet de stad 7 plaatsen op de stationsparking. Deze vind je zo kort mogelijk bij het stationsgebouw, rechts gelegen als je de parking op rijdt.

Andere wijzigingen

De laadpalen voor elektrische wagens zijn tijdelijk niet bereikbaar, andere locaties vind je op: www.diest.be/laadpalen-elektrische-wagens.

De Cambio-deelwagen verhuist tijdelijk naar het Weerstandsplein. Handelaars blijven bereikbaar tot aan de Gilbert Cluckersstraat. Volg de omleiding.

Bustraject

Het is mogelijk dat De Lijn trajecten aanpast volgens de omleiding of tijdelijke haltes inlegt.

Vernieuwde stationsomgeving

De vernieuwing van de Turnhoutsebaan en het stationsplein door de Stad Diest kadert in een volledige heraanleg van de stationsomgeving. Samen met partners NMBS, Infrabel, De Lijn, het Agentschap Wegen en Verkeer, de Vlaamse Milieumaatschappij, Interleuven en de provincie Vlaams-Brabant werkt de stad er aan een functioneel en toegankelijk mobiliteitsknooppunt.

