Werken Badmeester gaan eindfase in

Diest Koppeltje ooievaars zorgt voor prachtige beelden in Webbekoms Broek

Sinds begin maart is de mannelijke ooievaar teruggekeerd uit het zuiden naar zijn vertrouwde nestje in Webbekoms Broek. Het was nog even afwachten of ook het vrouwtje was teruggekeerd, en ja hoor. Deze week is het koppeltje opnieuw gespot op hun nestje. Ivan Vlietinck kon het stelletje fotograferen.

19 maart