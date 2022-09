Werk mee aan Diest

AARSCHOT/MOL Vier jaar cel voor drugsdea­ler na gewapende weerspan­nig­heid op agenten: “Zware BMW gebruikt om te vluchten van politiecon­tro­le”

Een agent van de politiezone Aarschot getuigde in juni in de rechtbank dat hij moest springen voor zijn leven, toen hij in de koplampen keek van de aanstormende BMW X5 van drugsdealer Kevin D.S. Maar de rechter zag uiteindelijk geen poging doodslag in de feiten. Voor gewapende weerspannigheid, wapen- en drugsbezit krijgt de veertiger vier jaar cel.

