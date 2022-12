“Wenen is oké. Ik heb zelfs een Spotifylijst gemaakt met 41,5 uur ‘weenmuziek’”: psychologe Lies (40) helpt mama’s met al hun rollen, ook als het even niet lukt

Diest Sint mag 700 brave kinderen verwelko­men : “Zal vannacht goed slapen”

De Sint en zijn roetpieten maakten vandaag met paard en kar een ritje door Diest. Daarna mochten alle brave kinderen en (groot)ouders hen komen begroeten in het Huis van de Sint tijdens een heus Sinterklaasfeest. De brave man en zijn roetpieten kwamen rond 14 uur aan in de stad voor een feestelijke tocht door het centrum. Eenmaal in de Lakenhalle toegekomen, keek hij in het Grote Boek. Wonderwel, in Diest zijn dit jaar géén stoute kinderen !

26 november