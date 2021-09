Wegpiraat (40) met vijf keer levenslang rijverbod vliegt twee jaar de cel in na 57ste veroordeling en moet VW Golf afgeven

Diest Dieven stelen laptop uit bestelwa­gen

15 september Een man was dinsdag rond 15.30 uur werkzaamheden aan het uitvoeren in de Overstraat in Diest. Wanneer hij buiten kwam stelde hij vast dat een raampje van zijn bestelwagen was in geslagen en dat dieven aan de haal gingen met een laptop. De politie opende een onderzoek naar de dader.