Weerspannige dealer krijgt zes maanden voorwaardelijk en moet breken met drugsmilieu

Ivo (77) stierf natuurlij­ke dood, zo blijkt uit toxicolo­gisch onderzoek: “Hiermee is de kous toch niet af?”

Het toxicologisch onderzoek op het lichaam van Ivo Bervoets (77), die vrijdag in ongewone omstandigheden overleed in woonzorgcentrum Corsala in Beringen, heeft niets verontrustend opgeleverd. De autopsie bracht eerder al niets vreemd aan het licht, waardoor men uitgaat van een natuurlijk overlijden. “Nu willen we weten aan wat papa dan wél overleed", zegt dochter Ilse. En wat met de onderzoeksresultaten van de drie medebewoners die op hetzelfde moment onwel werden?