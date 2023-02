WEERBERICHT. Zwaarbewolkte ochtend en lichte regen in Diest

Beringen Beringse biblio­theek houdt uitverkoop: “We willen onze collectie up-to-da­te houden”

Kinderboeken, strips, romans, informatieve boeken of zelfs tijdschriften ... verzamelaars of boekenwormen kunnen vandaag in de bibliotheek van Beringen misschien wel het koopje van hun leven doen. Alle afgeschreven materialen worden daar namelijk tegen spotprijzen verkocht. Schepen van bibliotheek Jessie De Weyer (N-VA) is alvast enthousiast: “Sla je slag!”