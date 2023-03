WEERBERICHT. Zwaarbewolkt in Diest vanochtend

Voetbal tweede nationale B Elias Truyers (Lille United) hoopt op zege tegen Diegem: “Aanpassing heeft wat tijd gevraagd”

De supporters van Lille United zijn dit seizoen al vaak in de watten gelegd. Hoewel tweede nationale een stap in het onbekende is, voelt de Kempische fusieclub er zich in zijn sas. Zaterdagavond komt Diegem langs. De Vlaams-Brabantse formatie is de derde tegenstander die Lille in het gloednieuwe complex in Poederlee ontvangt.