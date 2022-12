WEERBERICHT. Zo goed als heldere ochtend in Diest

Diest Studenten kunnen opnieuw studeren in Lakenhalle

Een belangrijk examen in het vooruitzicht? Of is het thuis moeilijk om je te concentreren? Ook dit jaar kan je opnieuw studeren in ‘De Studie’ in de Diestse Lakenhalle (Hallezaal) van maandag 26 december 2022 tot vrijdag 27 januari 2023.

9 december