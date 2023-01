WEERBERICHT. Vanochtend kans op lichte regen en bewolking in Diest

Bekkevoort Zinkgat Meutel­straat wordt hersteld

Een aannemer zal nog voor 3 februari in opdracht van Fluvius een zinkgat herstellen op de Meutelstraat ter hoogte van huisnummer 25. Het herstel zal maximaal 3 werkdagen in beslag nemen, afhankelijk van het weer. Om alles vlot en veilig te verlopen is de Meutelstraat ter hoogte van huisnummer 25 onderbroken voor alle verkeer tijdens de werken. Er is een omleiding voorzien via Oude Tiensebaan en Witteweg.

27 januari