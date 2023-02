WEERBERICHT. Vanochtend kans op helder weer in Diest

Scherpen­heu­vel-Zi­chem houdt online bevraging bij jongeren over speelweef­sel­plan

Met het speelweefselplan wil de stad de volgende jaren werken aan meer speel-, sport- en ontmoetingsmogelijkheden en meer veilige fiets- en wandelverbindingen. Met het plan brengen ze in kaart hoe de situatie nu is en hoe we kunnen werken naar een ideale situatie in de toekomst. Hiervoor roept Scherpenheuvel-Zichem de hulp in van jongeren, dit doen ze met een online bevraging.