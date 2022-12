WEERBERICHT. Vanochtend bewolkt weer in Diest

Aarschot Kerst­pop-up ‘Woauw’ moest na amper week al deuren sluiten door instor­tings­ge­vaar, maar krijgt nu hulp uit (on)verwachte hoek: “Éigenlijk is het toch een beetje een kerstmira­kel, niet?”

Woauw, de kerstpop-up van Annelore Wuyts was nog geen week open of hij moest alweer sluiten. Op maandag 28 november kwam immers een gedeelte van het aangrenzende pakhuis naar beneden. Ook voor de pop-up vormde dat het een gevaar, en dus was de vraag: sluiten of verhuizen? En toen kwam er hulp uit onverwachte hoek. Hoewel, het ís natuurlijk bijna kerst...

9 december