WEERBERICHT: Vanochtend bewolking in Diest

WEERBE­RICHT. Vanochtend helder weer in Diest

Vandaag is er in Diest lekker weer. De wind is zwak en komt uit het zuidoosten. De temperatuur wordt niet hoger dan 6 graden. Donderdag wordt een overwegend bewolktere dag bij een temperatuur rond de 4 graden en een zwakke wind.

8 februari