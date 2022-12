WEERBERICHT. Lichte regen en bewolking in Diest vanochtend

Diest, Scherpenheuvel-Zichem Scherpen­heu­vel opent loket voor Dieste­naars na cyberaan­val: “Soms is het behelpen met pen en papier, maar we doen dit zolang als het kan”

Begin deze week werd Diest slachtoffer van een cyberaanval, waarbij de computersystemen van de stad werden lamgelegd. Buurgemeente Scherpenheuvel-Zichem besloot in de bres te springen, en opende speciaal een tijdelijk loket in haar eigen gemeentehuis. Sinds vandaag kunnen Diestenaars daar terecht voor sommige aanvragen en documenten. “Ik vertrek volgende week naar Londen, dus dat ik nu hier toch nog mijn reispas kan aanvragen, is echt een geschenk.” Wij gingen alvast een kijkje nemen.

14 december