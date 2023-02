WEERBERICHT. Kans op overwegend bewolkt weer in Diest vanochtend

Verdachte van brandstich­ting in Aarschots woonzorg­cen­trum (34) vrij onder voorwaar­den, nabestaan­den blijven met vragen zitten: “Wij willen gewoon weten wie deze gruwel op zijn geweten heeft”

De verdachte van de brandstichting in woonzorgcentrum Sint-Rochus in Aarschot vorige zomer is voorlopig vrij onder voorwaarden. “Onterecht opgepakt op basis van een roddel”, klinkt het bij de advocaat van zorgkundige Melissa S. (34). Volgens het parket betekent dit evenwel niét dat de vrouw onschuldig is, want er zijn wel degelijk ernstige aanwijzingen. Maar zo blijven er natuurlijk nog heel wat vragen onbeantwoord, vooral voor de nabestaanden van dodelijk slachtoffer Jozef Bruyninckx (88).