WEERBERICHT. Kans op overwegend bewolkt weer in Diest vanochtend

Mijnenergie Vrienden of familie helpen in het verlagen van de energiefac­tuur? Pas op: intussen rekenen al vijf leveran­ciers kosten aan voor energiede­len

Via energiedelen kan je jouw overschot aan geproduceerde groene stroom wegschenken of verkopen aan buren, familie of vrienden. Dat lijkt op het eerste zicht een win-winsituatie voor beide partijen. Kosten die de energieleveranciers voor dat delen aanrekenen, vlakken dat voordeel echter - mogelijk - deels tot volledig uit. Mijnenergie.be overloopt welke leveranciers kosten aanrekenen en hoeveel die precies bedragen.