WEERBERICHT. Kans op bewolking vanochtend in Diest

Komt metalband Graveland wel of niet naar Diest : "Als blijkt dat er banden zijn met het neonazisme laten we dit niet toe"

De Poolse metalband Graveland, en meer bepaald zanger Rob Darken, zorgde al voor heel wat heisa in Diest. En dat terwijl het optreden pas eind april op het progamma staat van café Hell in Diest. Maar het waren de klanten zelf die de kat de bel aanbonden en de stad op de hoogte bracht. “Er loopt inderdaad een onderzoek of er banden zijn met het neonazisme. Indien dit zo is tolereren we dit écht niet en moeten het dan verbieden”, reageert de burgemeester.

9 februari