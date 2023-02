WEERBERICHT: In Diest zwaarbewolkte ochtend

Leopoldsburg Leopolds­burg nodigt inwoners uit om mee na te denken over mobili­teits­plan

Doorgaand verkeer in het centrum, een andere invullen van parkings en autoluwe zones: Het gemeentebestuur van Leopoldsburg organiseert op maandag 6 februari een infomoment over het nieuwe mobiliteitsplan. Nu de huidige mobiliteitsproblemen in kaart werden gebracht en nieuwe doelstellingen en een visie geformuleerd werden, nodigt de gemeente hun inwoners uit om mee na te denken over de te nemen acties.

