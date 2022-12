WEERBERICHT. In Diest kans op lichte regen en bewolking vanochtend

Beringen/Ham Spitsstro­ken op E313 tussen Beringen en Ham volledig klaar in 2024: “We pakken ook het geluid aan”

Voor de aanleg van spitsstroken op de E313, tussen Beringen en Ham in beide richtingen, gaan eind februari 2023 werken van start. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) legt nieuwe pechhavens aan naast de snelweg en vernieuwt de op- en afritten in Beringen en Tessenderlo. “Dit moet de doorstroming op de snelweg verbeteren en de drukte door sluipverkeer op de gewestwegen verminderen.” In 2024 zal je dan op de spitsstroken kunnen rijden.

25 december