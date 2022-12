WEERBERICHT. In Diest heldere ochtend

Aarschot Nathalie opent winkel met open einde kinder­speel­goed: “Voor mij is dit speelgoed de binnenver­sie van buitenspe­len”

Nathalie Laevers (36) opende een winkel in Aarschot met kinderspeelgoed, meer bepaald zogenaamd open einde speelgoed. Dit duurzame en ecologische speelgoed is nog vrij onbekend in België, maar daar hoopt Nathalie verandering in te brengen. Ze vertelt hoe open einde speelgoed de creativiteit van kinderen enorm aanwakkert.

