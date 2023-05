WEER. Vanochtend redelijk helder weer in Diest

Broertjes Tuur (12) en Roel (6) hebben allebei zeldzame zenuw- en spierziek­te: “Bij elke stap die onze zonen achteruit zetten, wordt het zwaarder”

Ataxie van Friedreich - afgekort FA -, is een zeldzame zenuw- en spierziekte. De kans op de ziekte is 1 op 50.000, maar het is de diagnose die zowel Tuur (13) als broertje Roel (8) uit Diest kregen. Vorig jaar richtten hun ouders Anne-Marie Dupont en David Van Och de vzw ‘you for two’ op, om de broertjes, maar ook het onderzoek naar de ziekte financieel te steunen. Dit jaar organiseren ze een groot evenement in Diest. Want er is een medicijn, en hoop op extra tijd samen.