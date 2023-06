WEER. Vanochtend kans op helder weer in Diest

CIRCL lanceert circulair woningaan­bod voor het grote publiek: “Tussen bouwvergun­ning en oplevering zitten maximaal zes weken”

In aanwezigheid van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele presenteerde het Belgische CIRCL zijn eerste circulaire modelwoning aan het publiek. De voorstelling vormde meteen ook de officiële lancering van de specialist in circulaire (ver)nieuwbouw, die zijn radicaal duurzame, digitale en betaalbare woningen vanaf nu op commerciële schaal aanbiedt in ons land.