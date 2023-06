WEER. In Diest overwegend bewolkt weer vanochtend

Politie kan man die zich uren verschans­te in woning ongedeerd naar buiten halen, echtgenote reageert opgelucht: “Hij wilde niemand kwaad doen”

De politie en speciale eenheden zijn erin geslaagd de man die zich sinds zondagochtend verschanste in zijn woning in de Pater Daemsstraat in Schaffen (Diest) te overmeesteren. De 35-jarige man was mogelijk gewapend en volgens buurtbewoners zou hij zijn wapen op de agenten gericht hebben. De man, die mogelijk psychische problemen heeft, werd intussen naar het UZ Leuven overgebracht.