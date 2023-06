WEER. Helder weer in Diest vanochtend

Op zoek naar een rustig plekje om te studeren? Beringse biblio­theek en Jeugdhuis Club 9 voorzien studieruim­tes

Een goede internetverbinding, stilte en zo min mogelijk afleiding: met de examens in het vooruitzicht, kunnen scholieren of studenten op zoek gaan naar de ideale werkplek om te studeren. Net om die reden biedt de Beringse bibliotheek en Jeugdhuis Club 9 studieruimtes aan: “Wie nood heeft aan een babbel of ontspanning tijdens de blok, kan bij deze initiatieven terecht.”