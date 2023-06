WEER. Een blauwe lucht met enkele wolkenvelden in Diest vanochtend

Voormalig tweester­ren­chef Roger Souvereyns (84) en tweester­ren­chef Thijs Vervloet (33) samen achter het fornuis: “Ik merk ontzettend veel verschil tussen de generaties”

Tweesterrenchef Thijs Vervloet (33) van restaurant Colette - De Vijvers slaat de handen in elkaar met Roger Souvereyns (84), voormalig tweesterrenchef van Scholteshof, en een ware culinaire pionier in België. Samen verzorgen ze dit weekend een exclusief fourhandsdiner in Averbode. 4 handen, 14 gangen, samen goed voor 4 sterren. “Het is fantastisch om nog eens naast hem te staan en er iets van mee te pikken.”