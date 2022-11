Wandel mee met Te Gek!? in de voetsporen van Guy Swinnen op 26 november

Beringen Ontdek de Beringse jeugdhui­zen op 2 december

Tijdens de Nacht van de Beringse Jeugdhuizen kan je op 2 december bij Club 9 Koersel, Jeugdclub Beverlo en Club XVIII in Paal terecht om kennis te maken met hun werking. Met de ondersteuning van stad Beringen organiseren de drie jeugdhuizen samen een kroegentocht. Met een gratis busdienst tussen 21 uur en 2 uur kan je veilig langsgaan bij de drie locaties. In elk jeugdhuis wordt ook een extra activiteit voorzien. Zo kan je in Koersel bij Club 9 bierbakklimmen en een pintje drinken in het beurscafé. In Jeugdclub Beverlo wordt een kickercompetitie georganiseerd en in Club XVIII in Paal is er een heuse bierpong-wedstrijd.

