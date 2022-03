Vrouw rijdt dronken naar politiekantoor om aangifte te doen

De agent die de klacht van de 49-jarige vrouw uit Scherpenheuvel-Zichem opnam stelde immers vast dat de vrouw onder invloed van alcohol was. Ze bevestigde daarbij dat ze zelf met haar wagen tot bij de politie was gereden. Ze werd vervolgens onderworpen aan een alcoholtest die positief was. Het rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.