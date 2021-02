Vrouw (87) aangereden tijdens het oversteken: slachtoffer bezweken aan verwondingen

Diest Politie contro­leert op zwartwerk aan autokeu­ring: drie handelaars­pla­ten in beslag genomen

17 februari De lokale politie heeft dinsdag een verkeersactie gehouden in samenwerking met de sociale inspectiediensten in de omgeving van de autokeuring in Webbekom bij Diest. Doel was om controles uit te voeren op zwartwerk van chauffeurs die in opdracht van een garage naar de autokeuring reden. De inspectiediensten stelden 11 dossiers op. De politie nam drie handelaarsplaten in beslag.