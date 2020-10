Vrouw (28) verliest controle over stuur door spin op dashboard: samen met kindjes naar ziekenhuis afgevoerd

Coronacij­fers om van te duizelen in Vlaamse rand, maar voorlopig geen extra maatrege­len: “Zinloos met oog op strengere federale richtlij­nen”

13 oktober Er komen voorlopig geen provinciale coronamaatregelen in Vlaams-Brabant, hoewel het aantal besmettingen in enkele gemeenten rond Brussel ronduit zorgwekkend stijgt. Zo staat Machelen al enkele dagen in de nationale top 10. Voorlopig dus geen nieuwe maatregelen, maar de politie gaat wel strenger controleren, onder andere in sportkantines.