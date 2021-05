Vriendin Ellen (38) praat, 14 jaar later, voor het eerst over hoe zij de grote droom voortzet van Annick Van Uytsel: “Er gaat geen dag voorbij dat wij niet aan haar denken”

Diest“Eigenlijk had Annick dit moeten doen. Het was hààr wens. Ik vroeg haar voor haar dood nog of ze mijn trouwkleed kon ontwerpen. Voor ze beroemd werd en het onbetaalbaar zou zijn.” Ellen Collin, nu 38 jaar, was op de Chirofuif in Schaffen, de nacht dat Annick Van Uytsel (18) verdween en slachtoffer werd van seriemoordenaar Ronald Janssen. Vandaag is ze kledingontwerpster en maakt ze de grote droom van haar betreurde vriendin waar. “In alles wat we doen, speelt Annick een rol.”