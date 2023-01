Vraag je beleefstraat aan voor 14 februari

Lummen IN BEELD. Sneeuw zorgt voor speeltijd vol plezier in basis­school Wondere Wereld in Lummen

Gisterenochtend werden veel Limburgers lichtjes teleurgesteld wakker door het gebrek aan sneeuw. Van de voorspelde 10 cm kwam amper iets in huis, maar dat werd vandaag dubbel en dik goedgemaakt. Wie met de auto de baan op moest of de bus wilde nemen, was eraan voor de moeite. Maar in de Limburgse scholen maakte de sneeuw veel kinderen dolgelukkig.

