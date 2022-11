Vooruit Diest wil lege brooddozen aanpakken: “Elke dag dat een kind honger heeft op school, is er immers één teveel”

Diest1 op de 4 kinderen in Vlaanderen zit met honger op de schoolbanken. Lege brooddozen of sober gevulde brooddozen komen helaas steeds vaker voor, zowel in basisscholen als in middelbare scholen. Vooruit Diest vindt dit bijzonder pijnlijk en wil dat de stad dit in overleg met de scholen aanpakt.

“Heel wat gezinnen krijgen het steeds moeilijker door de stijgende prijzen en de hoge energiefacturen. Voorlopig is hiervoor geen positieve verandering in zicht. Als ouders de financiële druk voelen, zijn kinderen hier rechtstreeks ook het slachtoffer van. Dit vertaalt zich helaas ook in lege of slecht gevulde brooddozen. Ook in Diest”, zegt gemeenteraadslid Carina Jankowski, die zelf in het lager onderwijs staat.

Quote Het kan bij elk kind in onze Diestse scholen gebeuren Carina Jankowski, Vooruit

“Daarnaast gebeurt het ook dat kinderen door andere omstandigheden zonder brooddoos op school aankomen. Soms zijn ze hun brooddoos vergeten of werd in de keuken per ongeluk de lege brooddoos weer in de boekentas gestoken. Het probleem dat kinderen zonder of met weinig eten op school zijn, doet zich niet enkel voor bij kinderen uit kwetsbare gezinnen die geconfronteerd zijn met structurele armoede. Het kan bij elk kind in onze Diestse scholen gebeuren.”

Kinderen die met honger in de klas zitten is onaanvaardbaar, vindt Vooruit Diest. Daarom stelt Jankowski tijdens de gemeenteraad van november voor om scholen te ondersteunen zodat elk kind op school eten heeft. “Voldoende en gezonde voeding is belangrijk voor elk kind en elke jongere die volop aan het groeien is. Met een lege maag spelen en leren gaat niet. Daarnaast vragen we om gezonde tussendoortjes ook in onze Buitenschoolse Kinderopvang te voorzien. Sommige kinderen hebben daar meestal wel een extra tussendoortje voor bij, maar ook dat kan wel eens vergeten zijn. Als het kindje dan met honger moet wachten om pas later op de dag opgehaald te worden, dan is elke minuut te veel”, zegt Carina Jankowski.

Quote De structure­le oplossin­gen van de hogere overheden hebben we helaas niet in de hand, maar dat wil niet zeggen dat we lokaal niet aan de slag kunnen gaan Carina Jankowski, Vooruit

Samenwerking met de lokale handelaar

Vooruit Diest haalt ook al enkele praktijkvoorbeelden aan. “We zien samenwerkingen met vzw’s die via een online donatieplatform gezonde voeding aanbieden. Ander lokale besturen slaan de handen in elkaar met lokale handelaars die hun overschot schenken aan een school, waar het in de diepvries belandt tot het zijn dienst kan bewijzen. Zo werk je ineens mee aan het voorkomen van voedselverspilling en ga je dus heel duurzaam te werk. Een win-winsituatie dus. Ik ben er zeker van dat we heel wat solidariteit van onze Diestse lokale handelaar mogen verwachten. De structurele oplossingen van de hogere overheden hebben we helaas niet in de hand, maar dat wil niet zeggen dat we lokaal niet aan de slag kunnen gaan”, sluit Jankowski af.

