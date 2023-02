Vooruit Diest pleit tegen het doven van de verlichting na 23 uur: “Het is onveilig”

Aanpassin­gen moeten kruispunt tussen de Processie­weg en Schoterweg veiliger maken

Het lokaal bestuur van Tessenderlo heeft beslist om enkele aanpassingen door te voeren die het kruispunt tussen de Processieweg en de Schoterweg veiliger zullen moeten maken. Over zes maanden worden de aanpassingen geëvalueerd en zal worden gekeken of een herinrichting van het kruispunt nodig is.